Tesla объявила войну установке стороннего софта на свои машины

Компания Tesla, производитель самого популярного в мире электромобиля Model 3, начала бороться с программными продуктами, улучшающими потребительские характеристики ее автомобилей, от сторонних разработчиков.

С декабря прошлого владельцам Tesla Model 3 с двумя электромоторами стало доступно программное обновление "Acceleration Boost", за 2000 долларов увеличивающее пиковую мощность силовой установки на 50 л.с. С обновлением самые быстрые Model 3 могут разогнаться от 0 до 100 км/ч быстрее 4 секунд.

В июне нынешнего года похожий продукт под названием "Boost 50" выпустил канадский разработчик программных продуктов Indenext. Кроме роста пиковой мощности на те же 50 л.с. "Boost 50" позволяет перевести трансмиссию в режим силовых скольжений, функция которую безрезультатно ждали от Tesla многие энтузиасты вождения. Стоимость "Bost 50" почти вдвое ниже - 1100 долларов.

Недолго два приложения сосуществовали, в августе владельцы Tesla 3, отдавшие предпочтение стороннему продукту, получили на своих информационных мониторах предупредительное сообщение об опасности использования неавторизованного софта.

Хуже, что сообщение подано в отдельном окне поверх всей другой информации и его невозможно закрыть. Вождению оно не препятствует, но одна из особенностей Tesla 3, которая делает ее авангардной в сравнении со всеми другими автомобилями, у нее нет отдельных пультов управления, все функции и системы вплоть до включения дворников задействуются через тачскрин-интерфейс.

Что любопытно, основатель и глава Tesla Илон Маск в интервью самому популярному интернет-стримеру в мире Джо Рогану несколько месяцев назад заявлял, что приветствует усовершенствования, вносимые в электромобили Tesla их владельцами.