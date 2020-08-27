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27.08.2020 15:14
Рубрика: Легковые авто

Tesla протаранила два полицейских автомобиля. Водитель смотрел кино

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo

Из США пришли вести об очередном происшествии, виновником которого стала Tesla, двигавшаяся на автопилоте. Авария произошла в округе Нэш, штат Северная Каролина.

Фото: EPA/TESLA
Tesla объявила войну установке стороннего софта на свои машины

На практически пустой трассе врач по имени Девайнедер Голи, находящийся за рулем Tesla, решил доверить управление автопилоту, а сам увлекся просмотром фильма на телефоне.

В это время помощник шерифа перекрыл одну из полос шоссе, а его коллега из дорожного патруля занимался расследованием аварии, произошедшей чуть ранее. Tesla, не заметив неподвижные машины, врезалась сначала в шерифский Dodge Charger, а тот, в свою очередь, отлетел в патрульный автомобиль. Сотрудников правопорядка спасла лишь молниеносная реакция полицейского: услышав шум шин, он оттолкнул коллегу с траектории полета неуправляемых "снарядов".

Водитель Tesla в аварии не пострадал. Сообщается, что в отношении него выдвинуты обвинения в нарушении правил дорожного движения и просмотре видео за рулем.

#Tesla