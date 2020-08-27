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27.08.2020 10:40
Рубрика: Легковые авто

Toyota обновила внедорожник Land Cruiser 70, выпускающийся 36 лет

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota слегка модернизировала Land Cruiser 70 для рынка Австралии. Внедорожник изменился внутри и получил 6,1-дюймовый тачскрин, который не поддерживает цифровое радио, а также Apple Carplay и Android Auto.

Фото: скриншот с youtube.com
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Как сообщает Car Advice, в салоне появились вместительная ниша для смартфонов, дополнительный подстаканник для переднего пассажира, розетка на 12В, два порта USB.

Под капотом Land Cruiser 70 располагается 4,5-литровый дизель V8 мощностью 205 л. с. Двигатель агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач. Внедорожник оснащается подключаемым полным приводом и раздаточной коробкой с понижающим рядом.

На австралийском рынке модель теперь стоит от 67 400 местных долларов, что соответствует примерно 3 615 000 рублей по нынешнему курсу.

Land Cruiser 70 представлен трёх- или пятидверным внедорожником, либо пикапом с однорядной или двухрядной кабиной.

Легендарный рамный Land Cruiser 70 производится с 1984 года. За 2019 год в Австралии было реализовано 10 407 экземпляров модели.

#Toyota