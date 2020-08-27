В Берлине запретили акции протеста против ограничений из-за коронавируса

Сенат Берлина запретил несколько крупных демонстраций в ближайшие выходные против ограничений, связанных с коронавирусом. "Участники мероприятия могут нарушать предписания по защите от пандемии", - говорится в заявлении комитета по внутренним делам.

"Это не решение против свободы собраний, а решение с целью защиты от инфекции, - пояснил сенатор Андреас Гайзель. - Право на свободу собраний должно быть сопоставлено с правом на неприкосновенность жизни".

Сенатор пригрозил, что полиция примет последовательные меры в случае, если образуется большая толпа людей. Власти не потерпят создание палаточных лагерей идеологов заговора, подчеркнул он.

Напомним, 1 августа около 20 тысяч человек устроили в центре Берлина демонстрацию против мер государства в борьбе с пандемией. Правила гигиены были намеренно проигнорированы. Мероприятие также использовали в своих интересах радикальные группировки, отмечает радиостанция rbb24.