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27.08.2020 11:05
Рубрика: Легковые авто

В Британии угнали машину Джеймса Бонда

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Aston Martin. Фото: Пресс-служба Aston Martin.
Фото: Пресс-служба Aston Martin.

Один из самых редких и вместе с тем узнаваемых автомобилей Aston Martin DB5, каноничный автомобиль вымышленного супершпиона Джеймса Бонда из популярного киносериала, был похищен в прошлом месяце в Уилмслоу в пригороде Манчестера.

Фото: скриншот с instagram.com/cochespias/
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Уилмслоу один из тех тихих и безмятежный городков старой Англии, в которых не происходит ничего, а дуновения ветра, колышущего листву, кажутся явлением течения самого времени.

Недаром Уилмслоу чрезвычайно популярен среди вышедших на пенсию масонов. Пикантности краже четырехколесного антиквариата добавляет не только тот факт, что произошла она средь бела дня, а что в городке с населением менее 30 тысяч человек ежегодно продаются больше автомобилей Aston Martin, чем где бы то ни было в Британии.

Рассерженный владелец похищенного DB5, имя которого не сообщается, объявил вознаграждение в 1000 фунтов (100 тысяч рублей) каждому, кто располагает информацией, выводящей на след дерзких похитителей.

Стоимость каждого из 123 сохранившихся до наших дней Aston Martin DB5 оценивается не менее чем в 350 тысяч фунтов (35 млн рублей).

Фото: Пресс-служба Aston Martin.
#Aston Martin