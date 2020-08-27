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27.08.2020 10:24
Рубрика: Власть

В Думе предложили наказывать банды "черных коллекторов" 12 годами тюрьмы

Текст: Галина Мисливская
В профильном комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработан законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность, сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Терроризирующим граждан коллекторам предложено ввести миллионные штрафы

По его словам, Уголовный кодекс РФ будет дополнен статьей с повышенной ответственностью за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Те же действия, совершенные организованной группой лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

"Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму", - цитирует Пискарева РИА Новости.

От граждан поступает огромное число жалоб на "выбивание" коллекторами долгов незаконными методами - с применением физической силы, угроз, уничтожением или порчей имущества, рассказал Василий Пискарев. "Число таких обращений растет, что доказывает, что существующие меры ответственности неэффективны", - отметил он.

Напомним, 25 августа президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым призвал взять под контроль деятельность по взысканию долгов, "потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций, просто переходит иногда всякие границы".

Власть Работа власти Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Долги и коллекторы Законопроекты и комментарии

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