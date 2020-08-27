В МГУ могут создать "сезонную" вакцину от гриппа и коронавируса

В России может появиться "сезонная" вакцина, позволяющая прививать и от коронавируса, и от гриппа. "У нас все для этого есть, надо лишь сложить кубики", - рассказали РИА Новости в Московском государственном университете имени Ломоносова.

Завкафедрой вирусологии биологического факультета Ольга Карпова пояснила, что работа над поливалентной вакциной уже ведется, но для того, чтобы начались клинические испытания препарата, необходимо финансирование. Пока же ученые не могут оценить, насколько долговременным будет эффект от новой вакцины.

"У нас существуют универсальные антигены, которые, я надеюсь, будут предотвращать повторное заражение даже при каких-то генетических изменениях вируса", - подчеркнула Карпова. По ее словам, если будет финансирование, клинические испытания препарата начнутся через шесть месяцев.