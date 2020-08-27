В России создан прибор для выявления вирусов в воздухе

Красногорский завод им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе" Ростеха) совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ создали первый в России прибор для выявления вирусов в воздухе. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Новиков.

Медико-биологический прибор "Детектор-БИО" может одновременно определять до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов. На автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, пишет РИА Новости.

"Детектор-БИО" способен реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности. По словам Новикова, государственные испытания завершились в июне, пока готовится сертификация новинки, поэтому о заказах говорить рано. Однако специалисты готовы произвести столько приборов, сколько потребуется.