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27.08.2020 12:17
Рубрика: Культура

Вышел трейлер первого российского сериала о Telegram-каналах

Текст: Сусанна Альперина
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

День российского сериала мы пока не отмечаем. А жаль - пора вводить, потому что появляются такие сериалы, что заслуживают своего праздника. Вот, например, портал "КиноПоиск" решил отпраздновать День российского кино выходом трейлера нового сериала - первого, посвященного Telegram-каналам. Режиссер - Роман Волобуев. Название проекта "Просто представь, что мы знаем" или - сокращенно ППЧМЗ. За сериалом также стоит продюсерская компания "Среда", и появится он на платформе 24 сентября. В нем 4 серии по 40 минут каждая.

Фото: youtube.com/ Русский Репортаж
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"Автор "Последнего министра" снял ироничный мини-сериал о мире новых независимых медиа и тех, кто их делает. В центре истории - новостной Telegram-канал и команда его создательниц, которые на личном опыте убеждаются, что у каждой новости есть цена", - так представляет "КиноПоиск" свой новый проект.

Подробнее о сюжете. Москву потрясает новость из анонимного Telegram-канала ППЧМЗ: погиб известный журналист-расследователь Евгений Малышев (Евгений Стычкин) - некогда оплот "настоящей" журналистики, "совесть 2010-х". Анонимным каналом заведуют три пробивные девушки: Белла, Ира и Ксюша (Анфиса Черных, Рина Гришина, Катя Федина).

Количество подписчиков растет, девушки полны идей и амбиций, но с финансами у них туго. Как и с проверкой фактов: Малышев, давно покинувший Россию, оказывается жив. По случаю собственных "похорон" он решает навестить родину и вернуться в профессию. Но вместо репортерской карьеры ему приходится окунуться в устройство новых медиа.

Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
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"Прототипы в нашем сериале есть вообще у всех героев, включая третьестепенных. Часть из них у нас снимаются в маленьких ролях. У главного героя Малышева их даже несколько", - говорит режиссер Роман Волобуев.

Заметим, что тема медиа Волобуеву хорошо знакома: он был редактором журнала "Афиша", главным редактором киножурнала Empire, заместителем главного редактора GQ и сотрудничал со многими изданиями как кинокритик. В новом оригинальном сериале "КиноПоиска" Волобуев - режиссер, а сценарий написали Илья Маланин и Мила Просвирина, они же стали креативными продюсерами сериала совместно с Марусей Трубниковой. В фильме также снимались Юлия Снигирь, Максим Виторган, Екатерина Вилкова, Артур Ваха и другие.

Трейлер (18+) доступен на YouTube-канале "КиноПоиска".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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