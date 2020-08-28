Абэ сожалеет, что не успел заключить мирный договор с Россией

"Мне очень жаль, что остаются нерешенными проблема похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан, вопрос о заключении мирного договора с Россией, а также пересмотр конституции страны", - подчеркнул руководитель японского кабмина, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Премьер Японии приложил немало усилий для развития диалога между Токио и Москвой и выстраивания личных доверительных отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что Синдзо Абэ сегодня официально объявил о своем уходе с поста руководителя правительства из-за обострения хронического язвенного колита. Японский премьер сказал, что начал принимать лекарство, однако не может находиться на посту в нынешнем состоянии. Политик добавил, что прилагал все силы для решения стоящих перед ним задач.

В ближайшее время в японском политическом истеблишменте развернется борьба за кресло премьер-министра. Среди наиболее вероятных кандидатов на должность главы правительства значится генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, министр обороны страны Таро Коно и глава политсовета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), экс-руководитель японского внешнеполитического ведомства Фумио Кисида. Особняком стоит бывший генсек кабмина Сигэру Исиба, который является критиком курса Абэ, но в то же время пользуются наибольшим уровнем поддержки в народе.