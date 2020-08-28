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Apple может представить свой поисковик

Текст:   Иван Черноусов
28.08.2020,  
12:35

Компания Applе работает над собственной поисковой системой. Об этом сообщает портал CoyWolf.com

Как сообщает источник, на возможный запуск "яблочного" поисковика указывают сразу несколько факторов. Во-первых, Apple является самой дорогой компанией мира - ее капитализация превысила отметку в 2 трлн долларов. Журналист издания Джон Хеншоу считает, что компания не зависит от денег Google. По данным портала Business Insider, Google платит Apple 9 млрд долларов ежегодно за то, что поиск Google доступен на операционной системе iOS.

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Кроме того, компания ищет новых специалистов, которые работают с технологиями и алгоритмами поиска. Хеншоу удалось найти сразу несколько таких вакансий на сайте компании. Также в бета-версии iPadOS и iOS 14 встроенный поисковик Spotlight стал работать в обход Google: результаты запросов возвращаются напрямую в операционную систему вместо того, чтобы быть перенаправленными на внешнюю поисковую службу.

"Я думаю, что слухи имеют под собой основание, потому что для Apple это возможность конкурировать с Google, - отмечает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group". По его мнению, поисковая система от "яблочников" вначале будет точно такой же, как их карты, которые были представлены в 2012 году. "Поисковик будет развиваться медленно, не очень хорошо, и, по сути, будет отставать на 5-6 лет, потому что конкуренция на этом рынке очень высока", - считает аналитик.

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"Тем не менее, на примере карт мы видим, что компания не боится идти в новую для себя область и конкурировать с уже известными игроками, - продолжает Муртазин. - Поэтому в появление поиска от Apple верится легко и с точки зрения бизнеса это осознанное движение. Будет ли поиск Apple хорош как продукт? Наверное, нет. Будут ли он иметь некую значимую долю, за счет базы пользователей? Однозначно, да. Можно провести аналогию с Bing, у Microsoft тоже была попытка войти на рынок поисковых систем, которая обернулась ничем".

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