Арбитр Еськов провалил тест на полиграфе

Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе.

О том, что Еськов не прошел проверку на полиграфе, сообщил "СЭ". По данным издания, в отношение арбитра будет проведено дополнительное расследование. Не исключено, что после этого на карьере Еськова будет поставлен крест.

Эту информацию для RT прокомментировал бывший глава департамента судейства и инспектирования Российской футбольного союза Андрей Будогосский.

"Если это правда, то мне искренне жаль, что такое произошло. Я очень хорошо знаю Еськова на протяжении многих лет, еще со времен, когда он учился в нашем центре, и знаю как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя", - сказал Будогосский.

Арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов в матче первого тура нового сезона РПЛ работали на матче "Спартак" - "Сочи". В самом конце встречи Казарцев назначил более чем сомнительный пенальти в ворота московского клуба, а Еськов, работавший на VAR, решение коллеги не отменил. "Спартак" после матча выразил возмущение судейством и оба арбитра были проверены на полиграфе. Казарцев проверку прошел успешно, а Еськов - нет.