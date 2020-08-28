О вышедшем в 1989-м фильме, эдаком умственно отсталом брате "Назад в будущее", сказать что-то хорошее трудно, однако он умудрился окупиться, через два года получить сиквел и обрасти всякой сопровождающей мелочью вроде мультсериала, игр и комиксов - словом, фанатскими радостями. А значит, фанаты всё-таки были.

Выход третьей части в наше время, когда продюсеры откапывают и стараются реанимировать и не такое, в первую очередь явно целит в эту ностальгирующую публику. Одновременно она старается привлечь дополнительных зрителей возвращением к старинному образу главной звезды - Ривз сам по себе ходячая реклама чего угодно, куда бы его ни засунули.

Однако нынешним поклонникам Ривза, не знакомым или не слишком трепетно относящимся к оригинальной дилогии, смотреть на кривляния любимца будет по меньшей мере неловко. Киану на пару с Алексом Уинтером, товарищем по первым двум фильмам, спустя тридцать лет отыгрывают роли, о которых лет тридцать как стоит забыть.

Билл и Тед - типичная пара конченых дегенератов (краеугольный камень целого сектора американской комедии, знающего тем не менее немало куда более удачных примеров). В первой части герои отправились в прошлое, чтобы надёргать оттуда живых исторических личностей, без которых они, будучи беспросветными кретинами, не были в состоянии сдать важную школьную работу. Помогал им в этом некто Руфус (Джордж Карлин - пожалуй, редкое светлое пятно), гость из будущего, полагавший, что песня, написанная Биллом и Тедом (они, естественно, активные "рокеры") должна спасти человечество.

В следующем фильме они боролись с собственными механическими копиями, отправленными, опять же, из будущего - на этот раз недоброжелателями, заводили дружбу со Смертью, на поверку оказавшейся такой же идиоткой (или идиотом) и исполняли свой хит, который как-то там отменял конец света.

Теперь вот выясняется, что тот шлягер всего лишь повисел немного в чартах, а песенка-выручалочка так и не написана. Поэтому к изрядно постаревшим олухам опять пристают грядущие поколения, представленные дочерью Руфуса в исполнении Кристен Шаал с её неповторимой гримасой, заменяющей всю мимику. Она сообщает Биллу с Тедом, что им кровь из носу за несколько часов нужно родить свой бессмертный шедевр, и переносит их в своё время, которое опять, представьте себе, выглядит как валенсийский Город искусств и наук.

Хитрые придурки в свои творческие силы небезосновательно не верят и решают украсть произведение у самих себя, для чего отправляются в очередное темпоральное путешествие. А так как бестолочами и бездарями они остаются везде и всегда, остальные их версии заняты, понятно, примерно тем же самым.

Тем временем развивается параллельная сюжетная линия, отыгрывающая все необходимые пункты текущей повесточки. Просто заменить Билла и Теда на женщин было нельзя - Киану Ривз же, а без Киану Ривза кто это вообще станет смотреть? Поэтому героям организовали по дочери, задача которых - копировать ужимки папаш. Как и Ривз с Уинтером, Бригитт Ланди-Пейн и принцесса трэшевого кино Самара Уивинг намеренно переигрывают и - другое слово подобрать трудно - дебильничают, продолжая традиции первых лент. Киану, имитирующий себя самого времён, когда он играл так себе, при этом выглядит особенно чудовищно.

Так вот, дщери Билла и Теда решают помочь родителям и отправляются в прошлое, чтобы набрать супергруппу из лучших музыкантов в истории - то есть фактически дублируют сюжет фильма 1989 года. Тут-то повесточка разворачивается во всю ширь, потому что состав супегруппы включает двух негров, одну негритянку, одну азиатку и - ладно уж, так и быть - одного белого. В остальном мы наблюдаем те же самые "Приключения Билла и Теда" - с безобразной игрой, такими же шутками, туповатой Смертью и роботом-убийцей.

Есть, правда, ещё попытка поиграть на сентиментальной теме старения героев и построить что-то вроде драмы на их отношениях с жёнами, но авторы быстро бросают эту затею, явно понимая её бесперспективность. Остаётся только пожалеть, что в отношении всего проекта у них такого понимания не возникло.

1.5