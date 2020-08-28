Четыре излюбленные схемы "разводки" на дороге

Мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана автовладельцев: спектакль разыгрывается столь искусно, что пострадавший не всегда догадывается, что его развели, и остается благодарен за "помощь" неравнодушному человеку. Старые проверенные комбинации тоже в ходу, люди постоянно попадаются на одну и ту же удочку.

Относительно новая схема - с использованием детей пишет "За рулем". К машине подходит плачущий ребенок, говорит, что потерялся, и просит отвезти его к родным. Как только вы это сделаете - активизируются аферисты и будут грозить статьями Уголовного кодекса: тут и похищение человека, и педофилию можно подтянуть. Решить вопрос предлагают мирно, без полиции, за несколько тысяч рублей.

Лучше всего в подобной ситуации не сажать ребенка к себе, а тут же вызвать полицию. Если малышу действительно нужна помощь, правоохранительные органы сделают это гораздо лучше.

На другую проверенную схему чаще всего попадаются женщины и новички. На дороге водитель другой машины показывает знаками, что что-то не так и просит остановиться. Дальше события развиваются стремительно, задача мошенника - прыснуть немного масла на двигатель, чтобы он начал дымиться. А потом он предлагает починить поломку на месте за небольшое вознаграждение или отправиться с ним в ближайший сервис, где работают его сообщники. Там автовладельца уже разведут по максимуму.

Выход из этой ситуации - поблагодарить человека и сказать, что справитесь самостоятельно. А там уже, если есть сомнения, позвоните знакомым или в проверенный сервис.

Часто мошенники подставляют себя под спровоцированное ДТП. Как только наезд на появившегося из ниоткуда пешехода произошел, сразу же появится пешеход-очевидец. Оказывается, что пострадавший в порядке, чего не скажешь о его телефоне или часах. Ущерб предлагается компенсировать на месте, чтобы не поднимать шумиху.

Единственно правильный сценарий в этой ситуации - вызвать ГИБДД. Как правило, мошенники при этом ретируются, поскольку лишние контакты с полицией им ни к чему.

Еще одна схема - надавить на водительскую солидарность. Например, пока неравнодушный автовладелец помогает с незначительной поломкой машины симпатичной девушке, ее сообщники в это время могут обчищать его машину. Если вы решились помочь кому-то, не забудьте закрыть свой автомобиль, чтобы не лишиться ценностей.