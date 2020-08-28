Эстонцев будут останавливать на 45 минут за превышение скорости

Правительство Эстонии решило использовать новую тактику в борьбе с превышением скорости на дорогах.

Теперь водителям, допустившим небольшое превышение (в пределах 20 км/ч), будет предложено вместо штрафа отстоять успокоительную остановку на 45 минут.

Штрафы в Эстонии довольно приличные, 3 евро за каждый километр сверх установленной скорости движения. Но, как выяснилось в ходе исследований, водители воспринимают их не как наказание, а как некий налог - заплатил, и езжай дальше с чистой совестью. А вот сам факт остановки инспектором и долгий процесс оформления протокола - это стыдно и неприятно. 45-минутная остановка на обочине послужит водителям хорошим уроком.

Изменения в правилах начнут действовать с 1 декабря 2020 года.