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28.08.2020 09:03
Рубрика: Легковые авто

Эстонцев будут останавливать на 45 минут за превышение скорости

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство Эстонии решило использовать новую тактику в борьбе с превышением скорости на дорогах.

Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
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Теперь водителям, допустившим небольшое превышение (в пределах 20 км/ч), будет предложено вместо штрафа отстоять успокоительную остановку на 45 минут.

Штрафы в Эстонии довольно приличные, 3 евро за каждый километр сверх установленной скорости движения. Но, как выяснилось в ходе исследований, водители воспринимают их не как наказание, а как некий налог - заплатил, и езжай дальше с чистой совестью. А вот сам факт остановки инспектором и долгий процесс оформления протокола - это стыдно и неприятно. 45-минутная остановка на обочине послужит водителям хорошим уроком.

Изменения в правилах начнут действовать с 1 декабря 2020 года.