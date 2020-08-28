GAC презентовал в России кроссовер GS5 - конкурента RAV4 и Outlander

Китайский автопроизводитель GAC провел в Москве презентацию кроссовера GS5. Старт продаж в России намечен на 5 сентября, тогда же официально будут объявлены и точные цены. Пока же назван диапазон - от 1,5 до 2 млн рублей.

Российскому покупателю будут предложены 5 комплектаций, сообщил заместитель гендиректора "ГАК Мотор РУС" Андрей Дорофеев. Кроме того, владелец получит гарантию на 5 лет или 150 000 км пробега.

Как уже сообщалось ранее, российскому покупателю будет доступен единственный мотор - 137-сильный бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л. В паре с ним - 6-диапазонный "автомат" японского производителя Aisin или 6-ступенчатая "механика". Обе подвески будут независимыми: Макферсон спереди и "многорычажка" сзади.

Кроссовер будет продаваться в переднеприводном исполнении, по крайней мере на первом этапе. Дорожный просвет составляет 205 мм.

Кузов на 90 процентов выполнен из высоколегированной стали. Предваряя вопросы о коррозионной стойкости, представители компании сообщили, что днище и все лицевые поверхности сделаны из холоднокатаной двусторонне оцинкованной стали.

Автомобиль соответствует экологическому стандарту Евро-5, его можно заправлять неэтилированным бензином АИ-92.

Ближайшими конкурентами, с которыми GAC GS5 должен побороться за долю кроссоверного рынка, в китайской компании считают Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, KIA Sportage, Hyundai Tucson и Haval F7.

По словам Дорофеева, уже в этом году GAC рассчитывает продать в России "несколько сотен" GS5. Для этого производитель планирует планомерно расширять сеть дилерских центров - к Москве, Санкт-Петербургу и Владимиру в скором времени должны прибавиться Нижний Новгород, Саратов, Уфа и Сургут. В общей сложности в этом году планируется открыть 14 дилерских центров.

Кроме того, компания намерена гибко проводить ценовую политику, допуская изменение стоимости как в сторону повышения, так и в сторону понижения в зависимости от ситуации на рынке и спроса. Однако на старте продаж в GAC надеются воспользоваться некоторым дефицитом автомобилей на рынке в целом, вызванным простоем автозаводов в период пандемии.

Целевой аудиторией GS5 в компании назвали семейных мужчин в возрасте от 30 до 40 лет.

Первые ощущения от просмотра автомобиля позволяют говорить о том, что автомобиль может похвастать просторным салоном. Габариты китайского SUV - 4695x1885x1726 мм при колесной базе 2710 мм позволяют ему по крайней мере не уступать вышеобозначенным конкурентам, а в чем-то их и превосходить.

Автомобиль оснащается бортовым компьютером с цветным дисплеем и интеллектуальной системой открывания багажника - достаточно подойти к автомобилю сзади с ключом в кармане и подождать три секунды.

Обращают на себя внимание система защиты пешеходов и ESP 9-го поколения производства Bosch. Также предлагаются системы помощи при спуске и подъеме, при торможении, контроля слепых зон, шесть подушек безопасности.

На данный момент GAC продает в России большой кроссовер GS8 и минивэн GN8. Однако именно GS5 должен стать драйвером продаж GAC в России, рассчитывают в компании.