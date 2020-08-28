Испытания в Беларуси российской вакцины от COVID-19 могут начать в сентябре

Клинические базы для проведения испытаний российской вакцины от коронавируса в Беларуси уже согласованы специалистами Союзного государства. Об этом информирует 28 августа БЕЛТА со ссылкой на осведомленный источник в Министерстве здравоохранения РБ.

Согласно сообщению белорусского министерства, в рамках выполнения договоренностей между главами двух государств по проведению клинических испытаний российской вакцины и ее последующей регистрации, уже проведены телеконференции с участием экспертов высокого уровня. В настоящее время, уточняет агентство, согласовываются технические вопросы, связанные с их проведением с учетом национальных и международных требований, определяются категории и количество пациентов. "По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать клинические испытания планируется в сентябре текущего года", - подтвердили источники в министерстве.

Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях республики.

Как уже сообщал "СОЮЗ", президент РФ Владимир Путин заявил в минувшую среду, что Беларусь подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины от коронавируса и будет одной из первых стран, кто получит данный препарат.