Юрий Мороз снимет новый сезон сериала "Содержанки"

Сегодня стало известно, что над продолжением хита видеосервиса START "Содержанки" будет работать режиссер проектов "Братья Карамазовы" и "Точка" Юрий Мороз. А главную роль в третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз.

Напомним, что первый сезон "Содержанок" стал сериальным дебютом для режиссера Константина Богомолова. Сейчас видеосервис, который заключил с ним контракт на эксклюзивной основе, представляет уже третий сериал, где Богомолов - режиссер. Это - "Хороший человек", о котором писала "РГ". Второй сезон сериала "Содержанки" в качестве режиссера снимала Дарья Жук, при этом ей пришлось продолжить богомоловскую стилистику кинопроизведения. Продолжит ли ее Юрий Мороз? Вот главная интрига третьего сезона с точки зрения авторства. Также, напомним, что в сериале немало откровенных сцен, в том числе у Дарьи Мороз. Станет ли материал Юрия Мороза более пуританским?

Зрители помнят, что финал второго сезона оборвался довольно неожиданно. Героиня Дарьи Мороз - Лена Широкова - сделала неожиданный для многих зрителей выбор, узнав о происхождении загадочной художницы Асфари. Куда приведет Лену этот выбор и как сложатся ее отношения с Глебом? Обещают, что ответы на эти вопросы зрители получат в третьей части одного из самых откровенных и провокационных сериалов о современной Москве.

"С появлением платформ расширился как объем производства сериалов, так и их тематический диапазон. Кроме этого, платформы активнее себя проявляют на международных рынках, чему яркий пример как раз "Содержанки", - говорит Юрий Мороз. - С появлением нового режиссера меняется угол зрения на материал, что вполне естественно. Но общая концепция должна быть сохранена. Зритель хочет видеть продолжение того, к чему он привык и что полюбил".

"Юрий Павлович еще не работал над проектами для платформ и, несмотря на грандиозный опыт и огромное количество картин, это своеобразный дебют, - рассказывает Дарья Мороз. - Помню, на премьере первого сезона папа сидел в зале, я очень переживала, зайдет ли ему формат. И выдохнула, когда он хвалил проект после. Могла ли я подумать тогда, что он станет режиссером третьего сезона. Для меня и как для актрисы, и как для продюсера особенно это - огромная удача, я хорошо знаю, как он держит в руках процесс, как все артисты обожают его стиль работы и то, как с ним уверенно себя чувствуешь на площадке. С ним не всегда просто, он бескомпромиссный режиссер, требует от всех самого высокого уровня работы, но это - самое крутое.

Думаю, третий сезон будет значительно отличаться от первых двух. Во-первых, жесткой мужской доминантой. Во-вторых, неожиданными перевертышами по всем персонажам. В-третьих, насыщенностью событиями. Но, конечно, с сохранением генеральной линии стиля картины".

Также напомним, что во втором сезоне Дарья Мороз была заявлена уже не просто как актриса, но и как креативный продюсер этого сериала. А Богомолов - как его шоураннер. Как будет в третьем сезоне - пока неизвестно.

Справка "РГ"

Сериал "Содержанки" вышел на START в марте 2019 года. Всего за месяц проект увеличил количество подписчиков сервиса в три раза. Общее число просмотров двух сезонов (с 7 марта 2019 по текущий день) в подписке START составляет более 25 млн. Сериал приобрел мировой сервис Amazon Prime Video, а также платформа Walter Presents.