Иванка Трамп призвала не судить об отце по его публикациям в Twitter

Дочь президента США Дональда Трампа - Иванка Трамп - выступила на общенациональном съезде Республиканской партии. В своей речи она призвала не судить об ее отце по его твитам.

"Я знаю, что стиль общения моего отца не всем по вкусу, а его твиты выглядят немного не приукрашенными, но результаты говорят сами за себя", - цитирует РИА Новости. По ее словам, люди ненавидят Трампа за его необычное поведение, но она любит его за то, что он "настоящий и эффективный".

Иванка убеждена, что именно нынешний президент способен сделать Америку великой. "Вашингтон не изменил Дональда Трампа, Дональд Трамп изменил Вашингтон", - отметила она.

Ранее в рамках республиканского съезда выступила первая леди США Меланья Трамп. Она заявила, что ее муж никогда не скрывает своих мыслей и абсолютно честен. "Нравится вам это или нет, но вы всегда можете знать, что он думает", - подчеркнула супруга американского лидера.

Напомним, выборы президента США состоятся третьего ноября этого года.