Луноход Toyota назвали Lunar Cruiser

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Toyota Motor придумали название для герметичного пилотируемого лунохода, который они совместными усилиями разрабатывают с 2019 года. Итак, перспективный планетоход будет называться Lunar Cruiser, то есть "лунный крейсер".

Название отсылает к внедорожникам семейства Toyota Land Crusier - и это неслучайно: Lunar Cruiser должен демонстрировать задел прочности и надежность не меньше той, которой славятся внедорожники Toyota.

Lunar Cruiser планируется оснастить двигателем на водородных топливных ячейках. В них водород путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, питающее тяговые электродвигатели.

Готовый прототип лунохода от Toyota по плану должен быть представлен до апреля 2021 года. Машину с экипажем планируют отправить на Луну в конце 2020-начале 2030-х годов.