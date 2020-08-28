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28.08.2020 13:03
Рубрика: Легковые авто

Луноход Toyota назвали Lunar Cruiser

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Toyota Motor придумали название для герметичного пилотируемого лунохода, который они совместными усилиями разрабатывают с 2019 года. Итак, перспективный планетоход будет называться Lunar Cruiser, то есть "лунный крейсер".

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Название отсылает к внедорожникам семейства Toyota Land Crusier - и это неслучайно: Lunar Cruiser должен демонстрировать задел прочности и надежность не меньше той, которой славятся внедорожники Toyota.

Lunar Cruiser планируется оснастить двигателем на водородных топливных ячейках. В них водород путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, питающее тяговые электродвигатели.

Готовый прототип лунохода от Toyota по плану должен быть представлен до апреля 2021 года. Машину с экипажем планируют отправить на Луну в конце 2020-начале 2030-х годов.

#Toyota