Оптика подвела. Kia Seltos не получил максимальную оценку за безопасность

В США провели серию из шести ударов Kia Seltos. Отчёт об испытаниях кроссовера опубликовал Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS).

Kia Seltos не удалось получить высший балл за безопасность. В IIHS неудовлетворительно оценили галогеновые и светодиодные фары кроссовера. Они не дают достаточного уровня освещённости. Эксперты института отметили, что модель заслужила бы максимальную оценку за безопасность в том случае, если один из типов головной оптики получил приемлемую или хорошую оценку.

В IIHS похвалили работу бортовых электронных помощников. К примеру, система превентивного торможения справилась со своей функцией перед препятствием-автомобилем на скорости 20 и 40 км/ч соответственно. Система также предотвратила столкновение с пешеходом.

Продажи Kia Seltos в России начались весной текущего года. Цены на модель лежат в диапазоне от 1 139 900 до 2 039 900 рублей. Кроссовер предлагается с "атмосферниками" мощностью 121, 123 и 149 л. с., а также с турбированным 1.6 T-GDI (177 л. с.). Первым двум на выбор положены "механика" или "автомат", 149-сильный двигатель агрегатируется с вариатором, турбомотор работает в связке с 7-ступенчатым "роботом".

Российская версия Kia Seltos оснащается галогенными фарами проекционного типа, либо полностью светодиодной оптикой со светодиодными противотуманными фарами.