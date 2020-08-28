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28.08.2020 10:23
Рубрика: Экономика

Пандемия ускорила рост выручки легальных онлайн-видеосервисов в РФ

Текст: Светлана Ментюкова

В России в первом полугодии выручка легальных видеосервисов выросла на 56% - до 18,637 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете информационно-аналитического агентства (ИАА) TelecomDaily.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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В документе отмечается, что пандемия коронавируса благоприятно сказалась на доходах онлайн-кинотеатров, так как рост выручки оказался выше среднегодовой. В последние несколько лет этот показатель держался на отметке 35-45%.

Согласно данным агентства, пока прогнозы по снижению интереса потребителей к онлайн-кинотеатрам не оправдываются, поэтому рост выручки по итогам 2020 года может оказаться выше и достичь 55%. Условием для такого роста называется сохранение режима удаленной работы.

"Мы прогнозируем, что рост выручки по итогам года окажется как минимум на 10% выше, чем в прошлом. В период пандемии части игроков удалось увеличить выручку, что сказалось на объеме рынка. Предположения, что все абоненты, подключенные в ходе стимулирующих акций во время карантина, уйдут так и не начав платить, пока не оправдались", - приводятся в отчете слова гендиректора ИАА TelecomDaily Дениса Кускова.

Там также отмечается, что среди игроков по объему выручки лидирует IVI - нарастившее свою долю за первое полугодие 2020 года до 23%. Далее следуют: Okko, увеличившее выручку с 12% до 17%; Youtube, снизивший долю - с 11% по итогам 2019 года до 9% в первом квартале 2020 года. Доля Megogo снизилась с 8% до 7%, "Ростелекома" - с 7% до 6%, Netflix - с 4% до 3%. Максимальный рост выручки по итогам первого полугодия (год к году) у онлайн-кинотеатра Start (362,9% против 242,2% за 2019 год). У Okko этот показатель составил 117,4%, у IVI и "Ростелекома" - по 57,7%, у Premier - 48,1%.

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Пандемия ускорила рост выручки онлайн-видеосервисов. Как ранее сообщала "РГ", по итогам 2019 года рост выручки компаний российского рынка легальных видеосервисов по сравнению с 2018 годом составил 65%. Общая выручка сегмента за 2019 год составила 41,2 млрд рублей без НДС, против 24,9 млрд рублей годом ранее.

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