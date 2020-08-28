Пелоси выступила против дебатов между Трампом и Байденом

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась против проведения дебатов между кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и президентом-республиканцем Дональдом Трампом.

По мнению Пелоси, Трамп на дебатах "будет вести себя ниже уровня достоинства президентства", цитирует РИА Новости. Политик-демократ предложила, чтобы кандидаты просто ответили на вопросы рядовых американцев, выступив на разных площадках.

Сам же Байден в четверг заявил о готовности к дебатам с хозяином Белого дома. "Я буду факт-чекером (проверяющим факты) на сцене во время дебатов с ним", - заявил он в эфире телеканала MSNBC.

Трамп ранее не раз публично призывал Байдена к дебатам, утверждая, что тот не выстоит в таком поединке с ним. Последние дебаты, в которых участвовал Байден, были еще с его оппонентом в партии Берни Сандерсом. Кроме того, он традиционно уклоняется от общения с прессой, на что не раз указывал действующий президент.

Недавно американские журналисты сравнили частоту общения с прессой основных соперников на предстоящих выборах. Выяснилось, что Байден за последние 48 дней лишь дважды отвечал на вопросы СМИ, а вот Трамп общается с прессой регулярно.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся третьего ноября этого года.