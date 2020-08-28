Первые изображения багги на базе "Стрелы" представили на "Армии-2020"

Бронеавтомобиль "Стрела", впервые представленный на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", является легкой платформой для создания различных образцов колесной техники.

Развитием "сухопутной" машины стала амфибийная версия, которая в нашей стране в настоящее время остается единственной в своем классе.

Также планируется изготовление и многоцелевого небронированного варианта. У него имеется своя ниша - как в Российской армии, так и в других силовых структурах.

Поскольку в аэромобильных, разведывательных и иных специальных подразделениях сейчас существует потребность в технике класса "багги", то ожидается появление и такой модификации.

ООО "Военно-промышленная компания" на своем выставочном стенде продемонстрировала, как будет выглядеть этот автомобиль, и рассекретила его тактико-технические характеристики.

Если сравнивать новинку с уже имеющимся аналогичным вариантом "Тигра", то видно, что она существенно легче: 3 500 против 8 000 кг. При этом на нее будет устанавливаться большой арсенал различного вооружения: 12,7-мм пулемет 6П57 "Корд" с боекомплектом 500 патронов, автоматический гранатомет АГ-17 с запасом в 290 гранат, 7,62-мм пулемет 6П41 "Печенег" (1 600 патронов) и 4 реактивных одноразовых гранатомета РПГ-26.

Также возможна установка противотанкового ракетного комплекса.

Мощность двигателя - 200 л.с. Максимальная скорость по шоссе - не менее 130 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Экипаж машины - 5 человек.