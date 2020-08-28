Пьяные женщины сильнее страдают в авариях, чем мужчины

Британский журнал AutoExpress, ссылаясь на данные, опубликованные министерством транспорта, сообщает, что женщины, попавшие в ДТП в нетрезвом виде, подвержены большему риску, чем мужчины в аналогичной ситуации.

Согласно свежей статистике, из всех пьяных водителей, попавших в ДТП, доля женщин составляет всего 20%.

Но если посмотреть на количество погибших за рулем в нетрезвом виде, то там доля женщин будет уже 34%. То есть риск выше в полтора раза. Отсюда можно было бы сделать вывод, что прекрасный пол выпивает реже, но крепче.

Но дело в другом. Те же британские исследователи ранее публиковали данные о том, что в любой аварии женщины получают тяжелые травмы чаще на 73% процента, чем мужчины.

Это связано с тем, что система безопасности автомобиля, как правило, "заточена" под мужчину среднего роста: расположение ремня безопасности, подушек, опасных элементов интерьера. Удивительно, но даже манекены на краш-тестах EuroNCAP до 2015 года учитывали лишь параметры мужчины средней комплекции.