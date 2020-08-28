Почему иногда нужно добавлять масло в бензобак автомобиля

Двухтактные моторы, стоящие в скутерах, триммерах и бензопилах, требуют обязательного присутствия небольшого количества масла в топливе. Оно применяется для смазки деталей в камерах сгорания. Нужны ли такие примеси для четырехтактных двигателей?

В современных автомобилях применяется сложная система смазки: масло циркулирует по каналам двигателя, прокачиваясь насосом. Некоторые автомобилисты, тем не менее, добавляют масло к бензину.

Современным моторам это не нужно. А вот карбюраторные двигатели подобную смесь воспримут с радостью. Это позволяет отодвинуть капитальную переборку блока и головки.

На 10-15 литров топлива нужно добавить 100 гр. мотоциклетного масла, пишет aif.ru. Благодаря такой смеси улучшится работа довольно изношенного бензонасоса. Масло смажет подвижные элементы, снизит трение и износ деталей. Могут даже исчезнуть предвестники скорой поломки - воющие звуки при работе.

Через карбюратор масляная смесь попадет в камеры сгорания. Это улучшит работу клапанов и поршней. Особенно это на пользу верхним кольцам, поскольку система внутренней смазки с картером плохо доставляет масло именно туда. Из-за износа верхних колец падает компрессия и пропадает тяга. Двигатель на какое-то время наберется новых сил.

У использования масла вместе с бензином есть свои недостатки. Оно дает дополнительный нагар. В инжекторном двигателе использовать подобную смесь нельзя. У современных автомобилей из-за высокого содержания паров масла в выхлопе может засориться каталитический нейтрализатор. Использовать масло вместе с бензином можно только на старых машинах для того, чтобы отсрочить капитальный ремонт.