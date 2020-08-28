Преемника Абэ могут выбрать 15 сентября

В Японии могут выбрать преемника премьер-министра страны Синдзо Абэ 15 сентября. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Представители политической силы должны будут выбрать нового председателя ЛДП, который и займет кресло главы японского правительства.

Среди основных кандидатов на премьерский пост значатся генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, министр обороны страны Таро Коно и глава политсовета ЛДП, экс-руководитель японского внешнеполитического ведомства Фумио Кисида. Кроме того, поборется за лидерство в партии и бывший генсек кабмина Сигэру Исиба, который выступает в качестве критика курса Абэ. Последний, кстати, пользуется наибольшей поддержкой среди местного населения. Кроме того, о своем желании баллотироваться на пост главы ЛДП заявили бывший министр обороны страны Томоми Инада и экс-министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода.

Напомним, что 28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке. Он оставил должность на фоне обострения хронического заболевания - язвенного колита. Примечательно, что в августе этого года Абэ установил символический рекорд. Политик вышел на первое место в стране по непрерывной длительности нахождения на посту руководителя кабмина.