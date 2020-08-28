Постановление губернатора Приморского края от 27 августа 2020 года № 120-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 26 августа 2020 года № 10538 постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 5 августа 2020 года № 108-пг, от 14 августа 2020 года № 110-пг, от 18 августа 2020 года № 114-пг) следующие изменения:

1.1. В пункте 8:

изложить абзац третий в следующей редакции:

"не допускать на территорию указанных организаций лиц, в том числе сотрудников и обучающихся, из числа граждан, указанных в пункте 4 настоящего постановления, не соблюдающих требования, предусмотренные пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019";";

изложить абзацы пятый, шестой в следующей редакции:

"обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; предусмотреть использование дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения при реализации образовательных программ дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения;

обеспечить предоставление дошкольного образования с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;";

1.2. В пункте 9:

изложить абзац третий подпункта 9.4 в следующей редакции:

"не допускать на территорию указанных организаций лиц, в том числе сотрудников и обучающихся, из числа граждан, указанных в пункте 4 настоящего постановления, не соблюдающих требования, предусмотренные пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019";";

изложить подпункты 9.5, 9.6 в следующей редакции:

"9.5. Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; предусмотреть использование дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения при реализации образовательных программ дополнительного образования;

9.6. Обеспечить предоставление дошкольного образования в образовательных организациях с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;";

1.3. В пункте 12:

изложить абзац третий в следующей редакции:

"не допускать на территорию указанных организаций лиц, в том числе сотрудников и обучающихся, из числа граждан, указанных в пункте 4 настоящего постановления, не соблюдающих требования, предусмотренные пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019";";

изложить абзац пятый в следующей редакции:

"обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; предусмотреть использование дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения при реализации образовательных программ дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения.";

1.4. Изложить абзац второй пункта 13 в следующей редакции:

"обеспечить оформление подведомственными медицинскими организациями листков нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством;".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев четвертого - шестого подпункта 1.1, абзацев четвертого - шестого подпункта 1.2, абзацев четвертого, пятого подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 сентября 2020 года.

И.о. Губернатора Приморского края А.А.Волошко







