Ради "цифровых песочниц" поменяют законодательство

В целый перечень отраслевых законов добавят пункт о возможности применения иного регулирования, нежели предусмотрено действующим законодательством. Такие изменения необходимы для запуска в 2021 году экспериментальных правовых режимов (ЭПР), рассказал замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов на заседании Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края.

В законы "Об основах охраны здоровья граждан", "Об образовании", о банках и валютном регулировании, в целый ряд транспортных законов, в законы о госуслугах и лицензировании деятельности внесут пункт о возможности регулирования, предусмотренного законом об ЭПР, принятым в конце июля.

Новый законопроект-спутник сформулирован достаточно просто, но провести его будет не так легко, отметил Федулов. Сейчас документ готовится к рассмотрению в правительстве.

"Цифровые песочницы" позволят проверить, что именно нужно поменять в законодательстве для применения и развития тех или иных инновационных технологий, но при этом не нарушать права и безопасность граждан.

Сразу вносить изменения в законодательство нерационально, считает замминистра, к тому же это может занимать до двух лет, а установить экспериментальный режим можно всего за 85 дней от предложения о создании ЭПР до издания соответствующего акта правительства.

Пока тестировать "цифровые песочницы" планируется в медицине, транспорте, сельском хозяйстве, онлайн-торговле, финансовом секторе и госуслугах. Замглавы Минэкономразвития рассказал о первых девяти проектах, которые будут тестироваться: телемедицина, защита абонентов сотовой связи от мошеннических звонков, роботизированная гостиница и проч.

"Цифровые песочницы" разработаны в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" совместно с фондом "Сколково" и организацией "Цифровая экономика".