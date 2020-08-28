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28.08.2020 14:29

Москвичей предупредили о пятничных пробках

Текст: Ирина Огилько
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

О плотном движении на дорогах столицы с 16.00 до 20.00 сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. Усугубит ситуацию и погода: дожди и сильный ветер.

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Пробки ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Каширском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе, Люблинской и Профсоюзной улицах. Как напомнили в департаменте транспорта, в пятницу, субботу и воскресенье с 8.00 до 21.00 будет полностью перекрыта ул. Большая Бронная от Тверской до Малой Бронной - там будут менять асфальт.

Департамент транспорта рекомендовал выезжать в сторону области до 16 часов или после окончания вечернего часа пик - после 20.00. В воскресенье будет обратная ситуация - приток автомобилей по направлению в город.