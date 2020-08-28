Сергей Собянин: Столичные учителя достойно справились с вызовами пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился со столичными учителями на традиционном августовском педсовете.

- Рад вас видеть не по селектору, а вот так вот вживую. Я думаю, мы все с вами соскучились по очному общению, настоящей очной учебе, - поприветствовал собравшихся глава города.

Он отметил, что столичные учителя достойно справились с вызовами пандемии, и, поздравив всех с наступающим Днем знаний, лучших наградил почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы". Напомнил, что в прошедшем учебном году образовательная система прошла серьезное испытание, связанное с переводом обучения в дистанционный формат:

- Одномоментно закрылись все школы Москвы, в ограниченном режиме работали дошкольные учреждения, были закрыты техникумы, вузы, почти два миллиона детей и подростков оказались дома на самоизоляции. Учителя, педагоги, по сути дела, оказались без работы. Мы все переживали за своих родных, близких, за их здоровье и жизнь. И все это накладывалось друг на друга, и, конечно, психологическая ситуация была сложной. Тем не менее, должен сказать, что педагогическое сообщество, сами учащиеся, их родители сделали все возможное, чтобы учебный процесс даже в этих сложных условиях продолжался. Перевод из офлайна в онлайн происходил просто в считанные дни, с колес, и сделать это в неподготовленной системе было бы вообще невозможно.

Во всех школах города сформирована технологическая база, работают различные онлайн-ресурсы, в том числе библиотека "Московской электронной школы", электронные журнал и дневник. В результате и по мнению международных экспертов, подчеркнул мэр, московская система образования оказалась одной из самых подготовленных в мире, о чем говорят и международные специалисты. Подтвердил умение педагогов столицы работать в новых условиях и успешно сданный московскими выпускниками Единый государственный экзамен.

Теперь опыт работы в дистанционном формате есть. Он позволит, сказал Собянин, при необходимости быстро и безболезненно перевести систему обучения в онлайн-формат и даже сделать в этом направлении мощный рывок:

- Онлайн-образование не должно заменять очное образование, оно должно быть естественным дополнением и помощником в этом процессе. И конечно, в сегодняшних условиях быть и страховкой.

Призвал всех не расслабляться: риски заражения коронавирусом остаются. Остановился на том, как учиться ребятам, если все-таки кто-то из них заболеет опасной инфекцией. Прежде он уже говорил, что в этом случае двухнедельный карантин ждет весь класс заболевшего. Но мэр счел нужным еще раз пояснить, что стоит за этими словами:

- Не двухнедельные каникулы, а двухнедельное дистанционное обучение класса. И нам нужно быть к этому готовыми и организационно, и психологически, потому что такая ситуация может возникнуть не когда-то, а сразу же, с начала процесса. Я надеюсь, это не будет массово, это будут единичные классы, тем не менее надо быть готовыми и родителям, и педагогам. Это очень важно.

И заключил свое выступление:

- Я уверен, что мы победим пандемию, выйдем из нее еще более сильными, более продвинутыми и способными к тому, чтобы двигаться дальше. Мы не должны забывать, что нашей главной задачей является обеспечение качественного образования маленьких москвичей, для того чтобы они в жизни чувствовали себя уверенно. Не должны забывать не только об образовании, но и о воспитании: как мы понимаем, сегодняшняя ситуация еще раз нам подсказала, что наши подростки, выходя из стен наших школ, должны быть приспособлены к реалиям жизни. На то же, чтобы справиться с коронавирусом, по его словам, может потребоваться около полугода:

- Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги.

Напомним, в столице на этой неделе уже началась запись желающих принять участие в испытании вакцины "Спутник-V". Сделать это можно на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru. Тем временем заболеваемость коронавирусом в городе продолжает снижаться - лишь за последние дне недели она убавилась на 6,3 процента и сегодня опустилась до 654 новых случаев за сутки.