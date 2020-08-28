В Приморье откроют мобильные пункты бесплатной вакцинации от гриппа

1 сентября во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке откроются мобильные комплексы вакцинации от гриппа. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, 12 пунктов будут работать до 1 ноября.

Отмечается, что получить бесплатную прививку смогут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт гражданина России.

Мобильные комплексы вакцинации будут представлять собой палатки площадью 60 квадратных метров, оборудованные бактерицидными лампами, процедурными столиками, кушеткой, водой и двумя рабочими зонами для медицинских работников.

Места размещения пунктов выбраны так, чтобы их могли посетить как можно больше людей.

Так, во Владивостоке они заработают рядом с рынком на остановке "Спортивная", спорткомплексом "Динамо", у здания правительства края, в районе улицы Луговая возле магазина "Бубль-Гум", в крупных торгово-развлекательных центрах города - "Седанка-сити", "Калина Молл" и "Дружба".

В Уссурийске пункты откроют на центральной площади и в молодежном центре "Горизонт", в Артеме - в ТРЦ "Центральный", в Находке - в торговых центрах - "МФК Находка Мега" и "Клен".

Работать в пунктах будут сотрудники приморских поликлиник.

Как сообщала "РГ" ранее, планируется бесплатно привить не менее 60 процентов жителей Приморья или более миллиона человек. По мнению экспертов, вакцинация против гриппа поможет минимизировать осложнения в случае сочетания у заболевших гриппа и COVID-19.