В Приморье откроют мобильные пункты бесплатной вакцинации от гриппа

Новости

Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном 07:20
Китайский зонд преодолел 100 миллионов километров на пути к Марсу 07:17
Шторм "Лаура" повалил памятник конфедератам в Луизиане 06:40
Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter 06:33
Трамп официально принял выдвижение на второй срок 05:51
Иванка Трамп призвала не судить об отце по его публикациям в Twitter 05:42
В Мельбурне три человека стали жертвами шторма 05:17
Сентябрь в Москве начнется с похолодания 05:13
Эксперт рассказал о причинах быстрой разрядки смартфонов 04:55
Сбежавших из лагеря в Хабаровском крае девочек нашли живыми 04:43
Президент Мексики с супругой зарегистрируют свои имена в качестве торговых марок 04:07
В США число жертв шторма "Лаура" возросло до шести 03:36
На юге Дальнего Востока и в Сибири пройдут сильные ливни 03:33
Ким Чен Ын посетил пострадавшую от тайфуна провинцию 03:07
В США скончался один из создателей мультсериалов про "Скуби-Ду" 02:54
Шторм "Лаура" обесточил дома тысяч жителей Арканзаса, Луизианы и Техаса 02:34
Пелоси выступила против дебатов между Трампом и Байденом 02:32
Генпрокурором Колумбии впервые стала женщина 01:57
Microsoft, Walmart и Oracle подали заявки на покупку TikTok 01:54
Во время урагана "Лаура" на химзаводе Луизианы произошла утечка хлора 01:42
За неделю 38 иностранных самолетов провели разведку у границ России 01:11
Вильфанд предупредил об аномальном тепле почти на всей территории России 00:42
Регистрация второй российской вакцины может пройти в ускоренном порядке 00:40
Военные КНР выдворили эсминец США из своих территориальных вод 00:25
По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых 27.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 07:30
Рубрика: Общество

В Приморье откроют мобильные пункты бесплатной вакцинации от гриппа

Текст: Анна Бондаренко

1 сентября во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке откроются мобильные комплексы вакцинации от гриппа. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, 12 пунктов будут работать до 1 ноября.

Отмечается, что получить бесплатную прививку смогут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт гражданина России.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Академик Гинцбург: Прививка от COVID-19 будет действовать два года

Мобильные комплексы вакцинации будут представлять собой палатки площадью 60 квадратных метров, оборудованные бактерицидными лампами, процедурными столиками, кушеткой, водой и двумя рабочими зонами для медицинских работников.

Места размещения пунктов выбраны так, чтобы их могли посетить как можно больше людей.

Так, во Владивостоке они заработают рядом с рынком на остановке "Спортивная", спорткомплексом "Динамо", у здания правительства края, в районе улицы Луговая возле магазина "Бубль-Гум", в крупных торгово-развлекательных центрах города - "Седанка-сити", "Калина Молл" и "Дружба".

В Уссурийске пункты откроют на центральной площади и в молодежном центре "Горизонт", в Артеме - в ТРЦ "Центральный", в Находке - в торговых центрах - "МФК Находка Мега" и "Клен".

Работать в пунктах будут сотрудники приморских поликлиник.

Как сообщала "РГ" ранее, планируется бесплатно привить не менее 60 процентов жителей Приморья или более миллиона человек. По мнению экспертов, вакцинация против гриппа поможет минимизировать осложнения в случае сочетания у заболевших гриппа и COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Путин ответил критикам вакцины от коронавируса
Трамп официально принял выдвижение на второй срок
ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей
Вильфанд предупредил об аномальном тепле почти на всей территории России
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году