Андрей Гольм рассказал главе Мордовии о планах развития завода "Лато"

Один из крупнейших российских заводов по производству асбесто- и фиброцементных изделий - мордовское предприятие "Лато" - расширит линейку выпускаемой продукции: здесь освоят новые виды стройматериалов, наиболее востребованные в строительной индустрии. О планах по развитию производства главе Мордовии Владимиру Волкову рассказал новый владелец "Лато" - гендиректор компании "Оренбургские минералы" Андрей Гольм.

Как уже писала "РГ", АО Оренбургские минералы" из города Ясный входит в число крупнейших хризотилдобывающих компаний мира. Расположенный в поселке Комсомольский Чамзинского района Мордовии завод "Лато" - уже не первое предприятие, приобретенное оренбургским комбинатом. Компания владеет производственными мощностями в Рязани и Беларуси.

- Если взять асбестоцементные материалы, то теперь мы стали крупнейшими в мире производителями асбестоцементных изделий, - поделился на встрече с главой РМ Андрей Гольм. - Активно участвуем в федеральных программах, включая программу "Доступное жилье", и ставим себе задачу, чтобы все наши предприятия развивались, осваивали новые номенклатурные изделия, уходили от классики в новое, потому что мир не стоит на месте, и надо постоянно что-то менять.

В частности, на "Лато" планируется запустить производство композитных строительных материалов, востребованных в стройиндустрии.

Лидер региона подчеркнул социальную значимость стабильной работы завода - в поселке Комсомольский "Лато" является градообразующим предприятием. Он заверил, что власти окажут поддержку новому руководству предприятия в реализации инвестиционных проектов. На сегодня продукция завода поставляется в большинство регионов РФ - от Москвы до Дальнего Востока - а также экспортируется в Беларусь и Казахстан.

- На предприятии есть что выпускать, главное - чтобы оно работало на полную мощность, не снижая объемов производства, - отметил Владимир Волков. - У нас есть Совет директоров промышленных предприятий при главе республики, на котором мы совместно решаем насущные вопросы промышленной тематики, касающиеся производства, инноваций, развития новых наукоемких направлений в промышленности и модернизации уже существующих. Наше министерство промышленности, науки и новых технологий готово вам помочь, если возникнет необходимость в производственной кооперации с предприятиями республики.

Руководителем мордовского завода стал Дмитрий Никитин, ранее возглавлявший Торговый дом "Оренбургские минералы". За счет выстраивания прямой производственной цепочки предприятие рассчитывает существенно нарастить объемы производства. Это позволит более эффективно обеспечивать региональные и федеральные программы капремонта, а также рядового потребителя современной хризотилцементной продукцией высокого качества.

- Мы приобрели завод "Лато", чтобы удвоить выпуск новой хризотилцементной продукции на внутреннем рынке, - отметил Андрей Гольм.

По словам бизнесмена, объединение производственных потенциалов положительно скажется на рынке стройматериалов в европейской части России - хризотилцементные продукты отличаются не только качеством, но и доступностью. А интенсификация производства позволит увеличить налоговые отчисления в региональный бюджет.

Для завода "Лато" уже намечены перспективные рынки сбыта: руководство комбината провело ряд встреч с представителями фондов капитального ремонта, муниципальных властей и управлений ЖКХ Мордовии и Татарстана, а также в Самарской и Оренбургской областях. Особый интерес вызвала новая продукция предприятия - в частности, хризотилцементные фасадные панели, которые являются не только не только удобным, доступным и долговечным, но и негорючим материалом.