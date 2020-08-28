Генпрокуратура выяснила ситуацию с акциями содовых компаний в Башкирии

Генпрокуратура закончила проверку законности отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Башкирии.

По поручению Владимира Путина, Генеральная прокуратура проверила законность отчуждения государственных акций содовых компаний в Башкирии.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, проверкой были выявлены нарушения законодательства о приватизации, а переход прав на имущественные комплексы компаний произведен помимо воли Российской Федерации.

По его словам, в целях защиты интересов государства Генпрокуратура заявила в Арбитражный суд Республики Башкортостан иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Кроме того, как отметил представитель Генпрокуратуры, материалы проверки направлены в Следственный комитет России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти по фактам допущенных злоупотреблений.