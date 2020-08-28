АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на болотистой местности

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на заболоченном участке трассы линейной части магистрального нефтепровода (МН) Игольско-Таловое - Парабель в Томской области.

Цель - отработка действий работников Томского районного нефтепроводного управления (РНУ) по оперативной локализации и ликвидации нештатной ситуации в труднодоступной местности. В учении были задействованы около 80 работников линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) "Парабель", центральной ремонтной службы (ЦРС) Томского РНУ, нефтеперекачивающей станции (НПС) "Парабель", использовалось более 60 единиц автотранспортных средств и специализированного оборудования.

Согласно легенде УТЗ оператор зафиксировал условное падение давления на участке Лугинецкое - Парабель, до выяснения причин транспортировка нефти по МН была "остановлена". Прибывшие патрульные группы обнаружили условное повреждение нефтепровода, оградили место "аварии", проверили закрытие задвижек. В соответствии с нормативными требованиями информация о нештатной ситуации была передана комиссии АО "Транснефть - Западная Сибирь" по чрезвычайным ситуациям, а также в надзорные и контролирующие органы. Затем бригады ЦРС Томского РНУ и ЛАЭС "Парабель" приступили к локализации условного выхода нефти на болоте и ликвидации его последствий.

Процесс устранения последствий нештатной ситуации в болотистой местности имеет ряд особенностей. Были использованы специальные автотранспортные средства, в том числе - экскаватор - амфибия, гусеничный кран-манипулятор, болотоходы, двухзвенный гусеничный транспортер-экскаватор. Техника и оборудование к месту проведения работ доставлялись по специально смонтированному мобильному дорожному покрытию, устойчивая рабочая площадка была обустроена на сборно-разборном покрытии.

Для выполнения работ по вырезке условного дефектного участка нефтепровода был разработан котлован. В целях укрепления стенок и минимизации поступления грунтовых вод в котловане было смонтировано специальное ограждение из металлического профиля. При помощи нефтесборщиков специалисты собрали "нефть" с поверхности заболоченного участка. Был также организован сбор "загрязненного" грунта для дальнейшей утилизации.

По итогам УТЗ наблюдательная комиссия дала положительное заключение о степени готовности эксплуатационного и оперативного персонала Томского РНУ АО "Транснефть - Западная Сибирь" к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"