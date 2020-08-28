Петербург вошел в топ-5 популярных регионов по программе кешбэка

Напомним, российские туристы могут получить кешбэк до 15 тысячи рублей. Этой программой уже воспользовалось около 50 тысяч человек.

Самыми популярными регионами оказались Санкт-Петербург, Московский регион, Ставрополье, Краснодарский край и Крым. Что касается Петербурга, по предварительным данным с сайтов гостиниц, предоставленным технологическим партнером акции системой бронирования TravelLinе, город вошел в топ по числу бронирования гостиниц на официальных сайтах. Сумма, которую потратили на это туристы, - восемь миллионов рублей. Подсчитано, что средний чек составляет 42 тысячи рублей, а средняя продолжительность пребывания - семь ночей.

Для сравнения: аналогичные показатели еще одного лидера в рейтинге - Краснодарского края - составляют 43 миллиона рублей, средний чек там - 57,7 тысячи рублей, продолжительность отдыха - девять ночей.

Цифры же по Москве скромнее: 2,6 миллиона рублей потрачено на бронирование, средний чек - 41, 9 тысячи рублей, а средняя продолжительность пребывания - семь ночей.

По словам председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, вхождение Северной столицы в топовую пятерку - новость хорошая и ожидаемая.

"Петербург по праву называют туристским магнитом России, ведь он способен круглогодично быть интересным и для россиян, и для иностранцев. Зимой, например, проводится множество фестивалей и других уникальных и креативных событий", - подчеркнул глава петербургского Комитета по развитию туризма. Среди зимних популярных мероприятий он назвал Фестиваль света, Фестиваль огни "Рождественская звезда" и "Рождественскую ярмарку".

Сергей Корнеев полагает, что высокие показатели по внутреннему туризму достигнуты в том числе потому, что Петербург попал в число регионов, для которых кешбэк действует с августа, а не с октября.