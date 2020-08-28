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28.08.2020 13:20
Рубрика: Общество

На Среднем Урале каждому классу назначат время входа в школу

Текст: Юлия Мякишева

Школы Свердловской области с 1 сентября начинают работу в штатном режиме. Роспотребнадзор рассказал о новом правиле предосторожности, связанным с коронавирусом: каждый класс будет заходить в школу в определенное время. Такие требования будут действовать как минимум на протяжении первого полугодия.

Фото: iStock
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Во время учебного процесса контакты между учениками разных классов будут стараться максимально минимизировать. В школах будут работать несколько разных входов. Дети одного класса смогут зайти только в один и в строго определенное время. Об этом рассказала журналистам начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева

- Для детей будут открыты разные входы. Для каждого класса будет установлено время входа в школу, соответственно в той же очередности будет решен вопрос по выходу из школы. Графики разрабатываются директорами учебных заведений. Графики питания тоже будут составлены с учетом максимального разобщения, - сообщила она.

Она отметила, что опаздывать детям не стоит, но если это случится, ребенок должен будет зайти через тот же вход, что и его класс.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как будет проходить обучение в школах. Так, детям и учителям будет необязательно носить маски. Передвигаться по школе будут только учителя: дети будут находиться в одном кабинете, кроме некоторых уроков. Посторонним людям, в том числе, родителям, вход в школу будет запрещен.

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