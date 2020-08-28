Россия зеркально ответила на высылку своего дипломата из Норвегии

Россия намерена выдворить со своей территории "одного из старших дипломатов" посольства Норвегии, заявили в пятницу МИД РФ. Сообщается, что он должен покинуть страну в течение 72 часов.

"В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланн был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней. Именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику", - говорится в сообщении ведомства.

Отношения между Москвой и Осло обострились на прошлой неделе после шпионского скандала. Норвежские власти сообщили о задержании подданного королевства, который якобы предавал России конфиденциальную информацию. В результате сотрудник торгового отдела посольства РФ был объявлен персоной нон грата.