Шторм "Лаура" обесточил дома тысяч жителей Арканзаса, Луизианы и Техаса

Тропический шторм "Лаура" нарушил работу линий электропередач, обесточив дома 300 тысяч жителей в американском штате Арканзас, сообщает CNN. Основной удар "Лауры" пришелся на Луизиану и Техас, с которыми Арканзас граничит на юге.

В этих регионах около 800 тысяч домов остались без электроснабжения. Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах тропического шторма составляет 22,3 метров в секунду.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс сообщил о масштабном уроне и четырех погибших, уточняет ТАСС. Сезон ураганов продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Ранее "Лаура" принесла немало разрушений на Кубу, где продолжаются восстановительные работы и подсчет ущерба.