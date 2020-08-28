Стартовал конкурс "Автомобиль года", Tesla не участвует

Стартовал шестнадцатый по счету конкурс на звание лучшего автомобиля года World Car Award 2021, приза вручаемого ежегодно в рамках автосалона в Нью-Йорке.

Международное жюри из 90 журналистов автомобильных изданий впервые не будет собираться для коллективного тест-драйва автомобилей-претендентов, конкурс будет протекать в формате интернет-сериала, на Youtube-канале World Car TV. С 5 сентября регулярно будут публиковаться видеосюжеты тестов автомобилей от членов жюри.

В январе 2021 года жюри определит десятку самых достойный автомобилей, в феврале пятерку, и 31 марта 2021 года на Нью-йоркском автосалоне в торжественной обстановке будут вручены призы победителям в номинация "Лучший автомобиль", "Лучший автомобиль класса "Люкс", "Лучший спортивный автомобиль", "Лучший городской автомобиль" и "Лучший дизайн автомобиля".

Список претендентов на сегодня такой: Audi A3, BMW 2 серии Gran Coupe, BMW 4 серии, Citroen C4, Ford Escape, Genesis G80, Honda Jazz, Honda-e, Hyundai Elantra, Hyundai i10, Hyundai i20, Kia K5, Kia Sonet, Kia Sorento, Mazda MX-30, Mercedes-Benz GLA, Nissan X-Trail, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Highlander, Toyota Sienna, Toyota Venza, Toyota Yaris/Yaris Cross, Volkswagen ID.4.