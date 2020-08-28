Таинственный прототип BMW разбился на тестах

Загадочная модель BMW во время испытаний на трассе Нюрбургринг попала в аварию. Шпионские снимки распространило издание Carscoops.com.

Прототип врезался в ограждение трека и остановился на обочине в одном из поворотов. Таинственный автомобиль со значительными повреждениями спешно спрятали под маскировочный чехол и вскоре эвакуировали. Никто не пострадал.

Сообщается, что у BMW сломалась передняя подвеска. Тестовый экземпляр также получил повреждения в передней части кузова и вмятину на водительской двери.

По неподтверждённой информации, данный прототип М8 обладает среднемоторной компоновкой (имеется оригинальное расположение воздухозаборников), либо он является тестовым мулом в кузове М8, в котором используются новые компоненты производителя.

Ранее в BMW заявляли о том, что компания не планирует производство M8 с силовым агрегатом, установленным посередине.