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28.08.2020 13:45
Рубрика: Легковые авто

Таинственный прототип BMW разбился на тестах

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Загадочная модель BMW во время испытаний на трассе Нюрбургринг попала в аварию. Шпионские снимки распространило издание Carscoops.com.

Фото: The Korean Car Blog
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Прототип врезался в ограждение трека и остановился на обочине в одном из поворотов. Таинственный автомобиль со значительными повреждениями спешно спрятали под маскировочный чехол и вскоре эвакуировали. Никто не пострадал.

Сообщается, что у BMW сломалась передняя подвеска. Тестовый экземпляр также получил повреждения в передней части кузова и вмятину на водительской двери.

По неподтверждённой информации, данный прототип М8 обладает среднемоторной компоновкой (имеется оригинальное расположение воздухозаборников), либо он является тестовым мулом в кузове М8, в котором используются новые компоненты производителя.

Ранее в BMW заявляли о том, что компания не планирует производство M8 с силовым агрегатом, установленным посередине.

#BMW