В Гаване ввели комендантский час для борьбы с COVID-19

Власти Кубы объявили о резком ужесточении карантинных мер в Гаване с первого сентября на фоне повторной вспышки COVID-19 в столице Острова. Новые ограничения оказались самыми жесткими с начала борьбы с распространением коронавируса на Кубе.

"После ослабления карантинных мер в августе мы столкнулись с тем, что многие граждане проявили крайне низкую сознательность, и мы были вынуждены заново вернуться к жесткому карантину", - рассказал губернатор столичного региона Рейнальдо Гарсия Сапата. Он отметил, что, тем не менее, остановить повторную вспышку коронавируса не удалось из-за несоблюдения населением предписанных мер безопасности. В итоге новые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы практически во всех муниципалитетах Гаваны.

"Среди принятых мер вводится запрет на передвижение граждан и частного транспорта с 19.00 вечера до 05.00 утра", - сообщил губернатор о фактическом введении с первого сентября комендантского часа в столице, обозначив главную задачу вводимых ограничений: сократить до минимума перемещение населения по городу. Кроме того, на 15 дней будет ограничен выезд из Гаваны в другие провинции. В частности, данная мера исключает поездки и в курортный город Варадеро, пока открытый только для внутреннего туризма.

На новый график работы переходят все магазины: теперь по будням они работают с 09.00 до 16.00, а по воскресеньям - и вовсе до часу дня. Между тем именно магазины в настоящий момент являются одним из потенциальных источников заражения коронавирусом, поскольку практически во все торговые точки выстраиваются длинные очереди, о соблюдении социальной дистанции в которых говорить вряд ли возможно. А для того, чтобы жители Гаваны не ездили из одного района в другой в поисках тех или иных товаров, обслуживать в магазинах будут только жителей муниципалитетов, где эти магазины и расположены.

В последние недели Куба столкнулась с резким ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Хотя еще 20 июля власти Острова отчитались о том, что не выявили ни одного нового заразившегося COVID-19. Страна последовательно возвращалась к нормальной жизни, постепенно начали работать общественные места, возобновилось пригородное автобусное сообщение. Видимо, ощущение победы над заболеванием и сыграло злую шутку. Теперь главным очагом новой вспышки COVID-19 стала густонаселенная Гавана. Дисциплинированно выполняющие все требования и санитарные предписания властей кубинцы откровенно расслабились: повсеместно проводились всевозможные вечеринки, люди массово ходили в открытые бары, поголовно ездили на пляжи.

Теперь же после повторной вспышки коронавируса в столице окончательное снятие всех ограничений откладывается на неопределенную перспективу. Например, если по всей страны с первого сентября начинается очередной учебный год, то в Гаване об этом пока говорить не приходится. В столице не работает общественный транспорт, закрыты рестораны. Неясными становятся и перспективы полноформатного возобновления туристического сезона: пока для зарубежных гостей открыты только удаленные острова, которые, впрочем, покидать приезжим не разрешается, а поэтому интерес к такому отдыху, очевидно, не высок. По-прежнему закрыт для международных пассажирских рейсов и столичный аэропорт. А каждая новая вспышка COVID-19 откладывает возобновление авиасообщения на еще более далекую перспективу.