В Кремле рассказали об ожиданиях от преемника Синдзо Абэ

Абэ внес неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Его приверженность принципу решения всех спорных вопросов, даже самых сложных, исключительно посредством переговоров и развития двусторонних отношений в областях, которые представляют взаимный интерес, абсолютно разделяется президентом России", - подчеркнул он.

"Действительно, у них блестящие рабочие отношения, президент Путин их высоко ценит, - продолжил представитель Кремля. - Поэтому, конечно, весьма жаль, что Синдзо Абэ решил покинуть пост премьер-министра Японии". "Мы надеемся, что его преемник в не меньшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений", - заключил он.

"И, конечно, в первую очередь, мы желаем Синдзо Абэ как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем, о которых он говорит", - заключил Песков.

Видео: RT