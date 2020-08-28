Видео: три байкера врезались на перекрестке в одну и ту же машину

Участником уникального ДТП против своей воли стал 52-летний австриец из федеральной земли Штирия на юго-востоке страны. В течение считанных секунд в его легковушку один за другим врезались не один и даже не два, а целых три байкера! Можно ли было предвидеть такое стечение обстоятельств и попытаться от него застраховаться?

Драма произошла на загородной трассе между Эйбисвальдом и Соботом, и мы ее видим глазами одного из мотоциклистов, спидометр которого показывал периодически 150-154 км/ч. Беспечных ездоков успокаивало и расслабляло то, что дорога была абсолютно пустой, и они не учитывали ее извилистость: порой трассу было видно лишь на 200-300 м. вперед.

Поэтому когда на пустом перекрестке справа наперерез им выехал белый Volkswagen, возможности сманеврировать уже не было. Первый гонщик врезался в капот машины, сделал кувырок в воздухе и приземлился на асфальт с таким набором несовместимых с жизнью травм, что погиб на месте. Второй, автор этого видео, успел вильнуть вправо и врезался в черную легковушку, припаркованную за перекрестком. Третий, заезд которого не попал в кадр, вслед за первым врезался в капот Volkswagen, но уже на меньшей скорости, поэтому кувыркнулся через машину практически без последствий для себя.

Печальный итог нелепой аварии: гонщика №1 спасти не удалось, №2 был доставлен в Грац на спасательном вертолете с тяжелыми травмами, а №3 и автомобилист отделались легким испугом.

Первый байк при столкновении загорелся, а за с ним вспыхнула и машина. Сгорели подчистую.