Вильфанд предупредил об аномальном тепле почти на всей территории России

В ближайшие пять дней около 95% территории России окажутся в зоне аномального тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, наиболее яркие температурные аномалии будут на Урале и юге Западной Сибири. "Там температура на 6-8 градусов выше нормы", - цитирует ТАСС метеоролога. Исключением станет северо-восток нашей страны, где температура воздуха будет около и чуть ниже нормы.

Ранее Вильфанд сообщил, что в 2022 году будут пересмотрены температурные нормы, характерные для разных регионов планеты. В результате на ближайшие 30 лет появятся новые, совсем другие нормы, которые станут более адекватными. Синоптик отметил, что за предыдущие годы температура повсеместно повысилась.