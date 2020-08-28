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Рубрика: В мире

Во время урагана "Лаура" на химзаводе Луизианы произошла утечка хлора

Последствия урагана "Лаура" в Луизиане, 27 августа 2020 г. Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Последствия урагана "Лаура" в Луизиане, 27 августа 2020 г. Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Последствия урагана "Лаура" в Луизиане, 27 августа 2020 г. Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Утечка хлора произошла на химическом заводе компании BioLab на юго-западе штата Луизиана. Это случилось в четверг, после того, как на побережье Мексиканского залива обрушился ураган "Лаура".

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Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс призвал граждан, проживающих рядом с местом ЧП, не покидать дома, закрыть окна и двери, выключить кондиционеры и ждать дальнейших распоряжений, пишет ТАСС. На химзаводе производят компоненты чистящих средств. Местные СМИ ранее сообщили, что на предприятии произошел пожар.

Ураган "Лаура" обрушился на побережье Луизианы в среду вечером. Штормовая погода и наводнения стали причиной гибели четырех человек. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, "Лаура" уже считается тропическим штормом, скорость ветра в эпицентре стихии снизилась до 29 м/с. Сейчас атмосферное явление находится в районе границы между штатами Луизиана и Арканзас, и движется на север.

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