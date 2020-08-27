Ураган "Лаура" обрушился на побережье штата Луизиана

Усилившийся до предпоследней опасной категории ураган "Лаура" обрушился на побережье американского штата Луизиана.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC), в некоторых районах Луизианы наблюдаются "катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения". Циклон продолжает двигаться в северном направлении, скорость ветра в его пределах превышает 66 м/с.

Ранее ураган "Лаура" получил четвертую категорию по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, которая присваивается, когда скорость ветра превышает 210 километров в час.

В настоящее время для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов объявлено штормовое предупреждение, власти Луизианы и Техаса предписали эвакуироваться около 1,5 миллиона жителям. Кроме того, главная воздушная гавань Техаса - аэропорт в городе Хьюстон отменил более 60 процентов рейсов на 27 августа.