Крупнейший аэропорт США отменил 60% рейсов из-за урагана "Лаура"

Расположенный в городе Хьюстон аэропорт, который является главной воздушной гаванью американского штата Техас, отменил более 60 процентов рейсов, запланированных на 26 августа. Причина - приближающийся к побережью США ураган "Лаура". По данным синоптиков, он усиливается. Скорость ветра в центре атмосферного вихря уже 65 м/с. Из-за этого отменены 212 авиарейсов.

Жители прибрежных районов устремились на автобусные станции, спеша покинуть опасную территорию. Сейчас "Лаура" находится чуть южнее города Лейк-Чарльз (штат Луизиана) и направляется на северо-запад со скоростью 6,7 м/с, информирует Associated Press.

Ураган уже оказал негативное влияние на экономику региона. Из-за непогоды была сокращена добыча нефти в Мексиканском заливе.