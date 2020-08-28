Все учреждения культуры проверят на готовность к осенне-зимнему сезону

Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила всем подведомственным учреждениям в течение двух недель проверить техническое состояние зданий и оценить их готовность к осенне-зимнему периоду. Поводом стало недавнее затопление одного из выставочных залов Новой Третьяковки из-за сильного дождя в Москве.

"Никакой ливень и прочие погодные аномалии не могут являться форс-мажорными обстоятельствами для наших учреждений культуры. Хозяйственная инфраструктура должна быть подготовлена к таким ситуациям", - заявила министр на заседании попечительского совета Новгородского музея-заповедника в Великом Новгороде.

По словам Любимовой, экспонатам, выставленным в том зале, не был нанесен серьезный ущерб. Однако министерство ждет от Третьяковской галереи доклад о причинах возникновения протечки, а также о том, как и когда будут проводиться ремонтные и реставрационные работы.

"Уверена, что эта ситуация станет уроком для всех учреждений культуры", - подчеркнула Ольга Любимова.