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28.08.2020 01:11
Рубрика: Власть

За неделю 38 иностранных самолетов провели разведку у границ России

На минувшей неделе разведывательную деятельность вдоль границ России вели 38 иностранных самолетов-разведчиков. Также были замечены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщает Министерство обороны РФ.

Фото: Нина Падалко / РИА Новости
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Все летательные аппараты отслеживались российскими РЛС. Истребители дежурных сил ПВО шесть раз поднимались в воздух на перехват и сопровождение. Воздушное пространство России нарушено не было, подчеркивает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Напомним, неделей ранее разведку вдоль российских воздушных границ провели 40 самолетов-разведчиков и 14 беспилотников. Их полеты также проходили под контролем российских военных.

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