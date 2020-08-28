За неделю 38 иностранных самолетов провели разведку у границ России

На минувшей неделе разведывательную деятельность вдоль границ России вели 38 иностранных самолетов-разведчиков. Также были замечены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщает Министерство обороны РФ.

Все летательные аппараты отслеживались российскими РЛС. Истребители дежурных сил ПВО шесть раз поднимались в воздух на перехват и сопровождение. Воздушное пространство России нарушено не было, подчеркивает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Напомним, неделей ранее разведку вдоль российских воздушных границ провели 40 самолетов-разведчиков и 14 беспилотников. Их полеты также проходили под контролем российских военных.